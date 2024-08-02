Матч Кубка России проверят из-за подозрений в нечестной игре – профессионалы пропустили 8 голов

В Кубке России накануне «Амкал» обыграл «Коломну» со счётом 8:1. При этом победившая команда представляет Медиалигу, а проигравшая – Вторую лигу (третий по рангу дивизион). Словом, столь крупный счёт не может не удивлять.

Согласно данным «Чемпионата», матч пройдёт проверку департамента защиты игры Российского футбольного союза.

После матча появились подозрения насчёт умышленных ошибок игроков «Коломны». В прессе даже появилась запись, где слышно, как тренер обвиняет игроков в том, что они играют плохо в матчах, на которые принимают ставки.

В общем, компетентным органам предстоит провести серьёзную проверку.