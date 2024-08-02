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Кубок России

Изидор – о Кубке России: «Нужно продолжать в том же духе и выиграть трофей»

02 Августа 2024 • 10:33 Комментировать
Зенит
3:0
Факел

Вильсон Изидор, защищающий цвета петербургской команды, высказался после успешного старта в Кубке России.

Напомним, «Зенит» в начале недели при своих болельщиках забил «Факелу» три безответных мяча в 1-м туре группового этапа Кубка страны, Изидор записал на свой счёт один забитый мяч, ещё один гол футболиста был отменён из-за офсайда.

- Нужно продолжать в том же духе и выиграть трофей, как это получилось у нас в прошлом сезоне.

С «Факелом» сложно играть, потому что она обороняется низким блоком. Нам было непросто находить пространство для создания опасных моментов, - передаёт слова игрока «Матч ТВ».

«Зенит» 3-го августа дома примет «Ростов» в очередном туре РПЛ, старт запланирован на 17:30 по мск.

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Зенит Факел Вильсон Изидор ещё теги

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