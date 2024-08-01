Корнаухов – о «Коломне»: «Профессионалы не имеют права так играть»

Вечером четверга «Коломна» в рамках первого раунда Пути регионов Кубка России потерпела катастрофическое поражение от «Амкала». Медиафутбольный клуб разгромил оппонентов со счётом 8:1.

Бывший футболист московского ЦСКА Олег Корнаухов поделился своими мыслями об игре профессионального футбольного клуба против медиакоманды.

«Профессионалы играть так права не имеют. Здесь, скорее всего, не футбольные моменты. Это больше всего убивает в таких играх. Если вы посмотрите первый, второй мячи… Понимаю, разные ситуации бывают, но когда ты бежишь в другую сторону от мяча… Хочется подумать, что что‑то не так», - говорит Корнаухов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что все три медиаклуба прошли во второй раунд Пути регионов. В текущем розыгрыше Кубка России участвуют «Амкал», 2DROTS и Broke Boys.

«Амкал» забил сразу 8 мячей в кубковом матче