Песьяков: «Динамо» одержало заслуженную победу»

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Сергей Песьяков высказался о поражении своей команды в матче Кубка России. Вечером четверга «Крылья» гостили у «Динамо» в Махачкале и минимально уступили.

«Динамо» одержало заслуженную победу. А мы играли не так, как хотели бы. Для взятия ворот у нас было не так много шансов. Хороши были первые 10-15 минут, но потом что‑то пошло не так. Как обычно не хватило гола, моментов, последнего паса», - говорит Песьяков для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, поражение стало третьим подряд для «Крыльев» в новом сезоне. Самарский клуб проиграл три матча из трёх, два – в РПЛ, один – в Кубке страны.

Как «Динамо» додавило «Крылья Советов»