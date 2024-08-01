Осинькин: «У нас сейчас все голы с рикошета»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо» Махачкала.

- Минимальное поражение 0:1. Если не секрет, о чем говорили в центре поля с командой? Потому что она продемонстрировала весь бойцовский характер, на который способна.

- Бойцовский характер надо было еще немножко подкрепить мастерством. Здесь у нас не получилось. Уже к пенальти шел матч, и, наверное, где-то в голове кто-то держал эту ситуацию. Команда «Динамо» Махачкала была очень мотивированная. Здесь вот такой странный эпизод, не с игры какие-то… мяч застрял в середине поля, выткнули его. Отсюда пошла просто непонятная потеря и гол. «Динамо» Махачкала хорошую игру показывает, хорошая, быстрая. Мы, наверное, были готовы к ней, но немножечко не хватило у нас в некоторых позициях подмены. Здесь в тройнике, условно говоря, играем, некоторые позиции… не могли одни и те же футболисты играть, потому что здесь сейчас и Гарре не приехал, и Фернандо не приехал. Еще у нас травма Рахмановича и так далее.

- По персоналиям - сегодня вратарь команды Песьяков сыграл, наверное, один из лучших матчей в карьере и очень много тащил. Будет стоять вопрос основного вратаря в играх чемпионата?

- Он сыграл сегодня хорошо, но в предыдущих матчах Ломаев пропустил много, но тоже не виноват не в одном голе. У нас хорошая вратарская бригада, и Сергей Песьяков сегодня показал действительно игру, за которую мы его и брали. Поэтому давайте этот вопрос мы оставим у себя внутри. Тут хотелось нам уже без глупостей, потому что всегда у нас сейчас все голы с рикошета. Первые самые важные голы у нас в трех матчах с каких-то рикошетов, отскоков и так далее.