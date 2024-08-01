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Биджиев: «Могли забить и раньше, но все равно наша настойчивость и настырность была вознаграждена»

01 Августа 2024 • 22:14 Комментировать
Динамо Махачкала
1:0
Крылья Советов

Главный тренер «Динамо» Махачкала Хасанби Биджиев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Крыльями Советов».

- Настроение после победы, конечно, хорошее, потому что матч был очень сложный, соперник - далеко непростая команда, одна из самых играющих команд Премьер-лиги. Но я рад, что наши ребята проявили характер и волю к победе, навязывали борьбу и создали достаточное количество моментов. Могли забить и раньше, но все равно наша настойчивость и настырность была вознаграждена. В конце матча нам удалось забить гол, хотя еще раз повторю: соперник был очень сложный, и мяч был далеко не простой для нас.

- Перед матчем вы говорили о ротации. Сегодня игроки, вышедшие на замену, по-моему, идеально вошли в игре и никоим образом темп матча не падал, и команда все время демонстрировала высочайший темп.  Довольны ли действиями тех игроков, которые появились на поле?

- В целом да, конечно, кто-то впервые появился на поле, кто-то давно не играл. Но в целом, я считаю, что мы справились со своими обязанностями, выполняли всё достаточно правильно и работали продуктивно на поле.

- Новичок команды Ян Дапо провел первую игру. Как он влился, как его взаимопонимание, несмотря на эту замену? Действительно ли Ангбан был заменен, потому что совсем скоро уже игра чемпионата?

- Что касается Яна, да, действительно, он играл первый матч за нас. Естественно, ему было непросто, он не так давно с нами тренируется. Определенные тактические вещи с ним предстоит прорабатывать, но это обычный рабочий процесс. Что касается Виктора, то он отработал то время, которое находился на поле, нормально. Нам просто надо было освежить игроков средней линии, потому что у соперника пошли замены, и нам нужно было поддерживать темп.

- Прозвучала фраза: «15 минут празднуем и готовимся к воскресенью». Так ли это на самом деле?

- Это наша классика, по-другому нельзя, именно так, потому что следующий матч - самый важный.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Махачкала Хасанби Биджиев

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