«Крылья» установили антирекорд Кубка России, пропустив во втором тайме в 12-м матче подряд

Антирекорд Кубка России установили самарские «Крылья Советов». Подробностями делится «Цифроскоп».

Вечером четверга «Крылья Советов» проиграли в гостях с минимальным счётом махачкалинскому «Динамо». Встречались команды в рамках первого тура группового этапа Кубка России. «Крылья» пропустили гол во втором тайме, таким образом, самарский клуб пропускает уже в 12-м кубковом матче подряд во вторых таймах, установив новый антирекорд Кубка России.

Больше подробностей о дебютном матче Сергея Песьякова в составе «Крыльев» - в нашем отчёте.

К слову, динамовцы из Махачкалы провели уже седьмой подряд «сухой» матч в 2024 году.