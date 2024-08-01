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Кубок России

«Крылья» установили антирекорд Кубка России, пропустив во втором тайме в 12-м матче подряд

01 Августа 2024 • 21:48 Комментировать
Динамо Махачкала
1:0
Крылья Советов

Антирекорд Кубка России установили самарские «Крылья Советов». Подробностями делится «Цифроскоп».

Вечером четверга «Крылья Советов» проиграли в гостях с минимальным счётом махачкалинскому «Динамо». Встречались команды в рамках первого тура группового этапа Кубка России. «Крылья» пропустили гол во втором тайме, таким образом, самарский клуб пропускает уже в 12-м кубковом матче подряд во вторых таймах, установив новый антирекорд Кубка России.

Больше подробностей о дебютном матче Сергея Песьякова в составе «Крыльев» - в нашем отчёте.

К слову, динамовцы из Махачкалы провели уже седьмой подряд «сухой» матч в 2024 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов

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