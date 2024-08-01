Махачкалинское «Динамо» не пропускает дома в 2024 году

Вечером четверга махачкалинское «Динамо» обыграло дома самарские «Крылья Советов». Команды в рамках квартета А завершали первый тур группового этапа Кубка России.

Любопытный факт: динамовцы в 2024 календарном году ещё ни разу не пропускали дома в рамках официальных встреч. Всего таких матчей у «Динамо» набралось семь: шесть во второй половине прошлого сезона Мелбет-Первой лиги и один в рамках сезона текущего, как раз против «Крыльев». Суммарно в этих домашних встречах «Динамо» оформило 10 голов.

Больше подробностей о первой победе махачкалинского клуба в сезоне – в нашем отчёте.