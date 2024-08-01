Дебют Песьякова «мокрый»: «Динамо» Махачкала додавило «Крылья Советов»

Футбол уровня Премьер-лиги вернулся на «Анжи Арену». «Динамо» Махачкала и «Крылья Советов» встретились на берегу Каспийского моря в рамках первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

И те, и другие рассматриваются в качестве претендентов на вылет в Мелбет-Первую лигу. Если махачкалинское «Динамо» в двух первых турах чемпионата сыграло две ничьи (с «Химками» и «Краснодаром»), то «Крылья Советов» вчистую проиграли и «Зениту», и «Ростову».

Игра махачкалинцев на старте Премьер-лиги оставила неплохое впечатление, учитывая их скудный состав и дебютантский статус. Хотя усиление им нужно. Как и «Крыльям Советов», привыкшим к притоку талантов из «Чертаново», а он прервался.

В домашнем матче чуть большим фаворитом (весьма условно) выглядело махачкалинское «Динамо». Оно и стало играть с территориальным преимуществом. Активен у хозяев был Абакар Гаджиев. С двумя его ударами совладал дебютант самарской команды Песьяков.

«Крылья Советов» стали более активны после тридцатой минуты. Состоялся заброс Бейла к левому углу вратарской на Орозко, который не дотянулся до мяча в падении. Ещё раньше Витюгов дальним ударом не нашёл ворота. Писарский никак не мог проявить себя.

В самом конце тайма инициатива вернулась к динамовцам. Касинтура приложился с дистанции – в правый угол не удалось попасть. Итог к перерыву – нулевой счёт. Такими темпами команды вполне могли доиграть до серии пенальти.

Во втором тайме также преимущественно атаковали махачкалинцы. Они же хозяева, а в матче между командами не самого высокого уровня фактор своего поля играет в этом плане роль. Но и «Крылья» били по воротам. Орозко со штрафного знатно ударил под перекладину – Волк вытащил.

Зинович вывел Касинтуру на другие ворота – с ударом Эгаша справился Песьяков. Абакар Гаджиев пробивал на 67-й минуте – героем эпизода вновь стал Песьяков. В другом эпизоде вратарь самарцев под высоким прессингом обыграл Зиновича и запнулся на Гаджиеве, однако забрал мяч.

Всё-таки дрогнули «Крылья» в концовке. На 83-й минуте Пальцев из центра отдал левее на Гаджиева, катнувшего в дальний угол (1:0). Могли гости отыграться, но Бабкин не попал в правую девятку. Первая победа махачкалинцев в сезоне и третье кряду поражение самарцев.

Лидером группы А остаётся московский «Спартак», накануне крупно разделавшийся с московским «Динамо». Махачкалинское – на втором месте в обозначенном квартете, а «Крылья Советов» – на третьем. Московское «Динамо», соответственно, четвёртое.

Кирилл Иванцов