Махачкалинское «Динамо» повело в конце матча с «Крыльями Советов»

В последнем кубковом матче первого тура Пути РПЛ играют «Динамо» Махачкала и «Крылья Советов». Команды никак не могли открыть счёт, и можно было предположить, что всё идёт к серии пенальти, но на 84-й минуте хозяева поля повели. Абакар Гаджиев получил мяч на левом краю, ушел от защитника и пробил под дальнюю штангу, и мяч оказался в сетке ворот гостей - 1:0 на табло. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.