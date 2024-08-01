В последнем кубковом матче первого тура Пути РПЛ играют «Динамо» Махачкала и «Крылья Советов». Команды никак не могли открыть счёт, и можно было предположить, что всё идёт к серии пенальти, но на 84-й минуте хозяева поля повели. Абакар Гаджиев получил мяч на левом краю, ушел от защитника и пробил под дальнюю штангу, и мяч оказался в сетке ворот гостей - 1:0 на табло. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.
Махачкалинское «Динамо» повело в конце матча с «Крыльями Советов»
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19:00 · Кубок России«Динамо» Махачкала - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
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