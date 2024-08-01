Президент «Амкала»: «Пару дней повыпендриваемся и будем готовиться дальше»

Президент «Амкала» Герман Попков отреагировал на разгромную победу в исполнении своей команды. Вечером четверга «Амкал» в первом раунде Пути регионов Кубка России забил восемь голов в ворота «Коломны», пропустив лишь раз.

«Как отметим? Получим премиальные от партнера, пару дней повыпендриваемся и будем дальше готовиться к играм Кубка. Очень приятно так начинать турнир, однако самые важные игры – только впереди», - говорит Попков для «Спорт-Экспресса».

Напомним, что все три медиаклуба прошли дальше в текущем розыгрыше Кубка России. На неделе 2DROTS обыграл минимально «Строгино», а Broke Boys – обнинский «Квант» в серии пенальти.