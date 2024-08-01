Вратарь «Коломны» - о матче с «Амкалом»: «Это позор»

В первом раунде Пути регионов Кубка России «Амкал» вечером четверга безжалостно разгромил «Коломну». Медиаклуб оформил восемь голов в ворота соперника, пропустив всего лишь один во втором тайме.
Голкипер «Коломны» Александр Репин прокомментировал исход прошедшего матча.
«Никак нельзя описать поражение «Амкалу» со счётом 8:1. Да, это позор. Больше никаких комментариев», - приводит слова Репина «Чемпионат».
Напомним, что все медиаклубы прошли первый раунд Пути регионов. Ранее своих соперников обыграли медийные 2DROTS и Broke Boys.
Больше подробностей о разгроме в исполнении «Амкала» - здесь.
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