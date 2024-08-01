Махачкалинское «Динамо» и «Крылья» не забили друг другу в первом тайме

Вечером четверга проходит последний матч первого тура группового этапа Кубка России. В рамках него в Махачкале встречаются местное «Динамо» и самарские «Крылья Советов». По итогу первой половины игры команды друг другу голов не забили.

Напомним, что «Динамо» и «Крыльям» довелось выступить в группе А Пути РПЛ Кубка России. Вместе с ними в квартет попали московские «Динамо» и «Спартак». Вечером среды «Спартак» разгромил дома в дерби «бело-голубых» - 3:0, возглавив квартет.

Текстовая трансляция матча махачкалинской и самарской команд проходит на нашем портале. Впереди ожидает второй тайм!