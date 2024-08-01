«Амкал» забил сразу 8 мячей в кубковом матче

«Амкал» добыл рекордную победу в своей недолгой кубковой истории. Медиакоманда забила в ворота «Коломны» сразу восемь мячей.

Невероятный провал случился в обороне у «Коломны» на 14-й минуте. Руслан Имаев с правого фланга прострелил в центр к линии вратарской, Степан Костюков остался один перед воротами и спокойно переиграл голкипера ударом в левый угол - 1:0. Защитник гостей в центральном круге допустил грубейшую ошибку, после чего Василий Маврин умчался одни на один с голкипером, ушёл в сторону от него и покатил снаряд в пустой створ - 2:0. Никита Дубчак по центру протащил мяч к штрафной соперника и отдал передачу чуть левее на Максима Пичугина, который с 18 метров пробил точнёхонько в дальний верхний угол - 3:0. Артур Рябокобыленко по центру протащил мяч вперёд и отдал классный пас в правую часть штрафной, Костюков первым касанием снаряд подработал, а вторым пробил точно в дальний нижний угол - 4:0. Арсений Левшук с левого фланга выполнил высокий кросс к дальней штанге, Анатолий Катрич головой перевёл мяч в центр, а Костюков без помех с близкого расстояния отправил снаряд в цель - хет-трик и 5:0 в первом тайме.

Угловой на левом фланге заработали футболисты «Амкала». Дубчак выполнил шикарный кросс к дальней штанге, а Имаев без сопротивления вогнал мяч в цель с близкого расстояния (6:0). Пичугин с левого фланга выполнил шикарный навес в дальнюю часть штрафной, никто из футболистов «Коломны» не успел за Давидом Агекяном, который с семи метров спокойно переиграл голкипера - 7:0. У гостей Артём Тетеркин со стандарта от радиуса штрафной перекинул стенку и направил мяч в левый верхний угол, а игровой снаряд от перекладины влетел в цель - 7:1. Пичугин на левом фланге сыграл просто феноменально, ушёл от трёх соперников, а затем от лицевой навесил в дальнюю часть штрафной, Агекян в одно касание пробил по летящему мячу и попал точно в левый нижний угол - 8:1.