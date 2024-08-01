«Амкал» забил семь голов «Коломне», клубам играть ещё полчаса

Прямо сейчас проходит сверхрезультативный матч Кубка России. В первом раунде Пути регионов медиаклуб «Амкал» громит «Коломну» с неприличным счётом. Только к 60-й минуте «Амкал» оформил семь голов в ворота соперников. Ответили соперники голом престижа лишь на 65-й минуте. Играть командам в этом поединке ещё примерно полчаса.

Напомним, что на данный момент все три медиаклуба проходят в следующий раунд Кубка России. 2DROTS и Broke Boys ранее на днях выбили своих соперников из турнира.

Текстовая трансляция матча «Амкал» - «Коломна» проходит на нашем портале. Счёт на табло в эту минуту – 7:1.