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Кубок России

Балахнин назвал причины разгромной победы «Спартака» над «Динамо»

01 Августа 2024 • 17:29 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Динамо Москва

Футбольный тренер Сергей Балахнин высказался о разгромной победе московского «Спартака» над «Динамо». В минувшую среду встречались команды в рамках первого тура группового этапа Кубка России, «красно-белые» оформили три безответных мяча в ворота соперника.

«Надо признать, игроки «Спартака» с хорошим настроем вышли, но «Динамо» сыграло не самым сильным составом. Полагаю, ещё и не в лучшем настрое к игре подошли динамовцы, что сказалось. Всё вместе получилось недооценкой «Спартака» или переоценкой себя», - говорит Балахнин с Vprognoze.ru.

Напомним, что победа «Спартака» стала второй подряд для «красно-белых» под руководством нового тренера Деяна Станковича. В минувшее воскресенье спартаковцы уверенно обыграли в гостях «Химки» в рамках второго тура РПЛ.

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