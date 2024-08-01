Непомнящий рассказал, чем его удивил «Спартак» в матче с «Динамо»

Футбольный эксперт Валерий Непомнящий в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе «красно-белых» над «Динамо» в матче Кубка России.

- Как вам игра «Спартака» с «Динамо»?

- Результат матча стал неожиданностью, в каком-то смысле. Исходя из состава и из того, как стала складываться игра, можно сказать, что хозяева были на сто процентов мотивированы. Они очень старались. А у «Динамо» мы увидели изъяны в составе.

- И очередную ошибку Лещука.

- Эта ошибка деморализовала футболистов гостей. Пока это не «Динамо»,

- О каких изъянах в составе сказали?

- Абсолютно новая линия в обороне. И у средней линии не очень хорошо получилось. Меня удивил Фомин, у которого после дисквалификации игра не очень хорошо сложилась. Тюкавин был на голодном пайке. Только когда вышел Нгамалё, гости более-менее начали играть. Но когда пропустили второй мяч, снова мы увидели проблемы. «Динамо» явно есть над чем подумать.

- Чем вам понравилась игра «Спартака»?

- «Красно-белые» в очередной раз удивили своей игрой и дали надежду на то, что у них все пошло на лад. Но следующий матч может все разрушить. Поэтому у меня пока осторожный оптимизм.

- У «Спартак» играл резервный состав. Можно ли делать серьезные выводы по этому матчу?

- Я бы не сказал, что состав был резервным. Вышли те ребята, которые и должны постоянно играть в основе «Спартака». Чем эта команда была сильная в прошлом сезоне, так это тем, что у нее не было разделения на основу и резерв.

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- Нужно ли тогда «Спартаку» усиление, если в запасе сидят такие сильные футболисты?

- Теперь команда снова хочет видеть в своих рядах большого нападающего. Ну и в обороне бывают оплошности. Поэтому мы и наблюдаем нередкие изменения в линии защиты «красно-белых». Не такие уж резервисты там сидят.

- Личка после матча сказал, что «Спартак» играл отлично, а «Динамо» не успевало за ним. Согласны с этим?

- Он также сказал, что его команда играла как курица без головы – игроки бегали, куда попало. Игра явно разладилась. Слишком много отсутствовало игроков, которые определяли игру «Динамо» в прошлом сезоне. А сейчас мы видим, что молодые футболисты здорово начинают, но им трудно брать на себя бремя лидерства. У «Динамо» хорошая молодежь, но ей уже надо опериться.

- То есть, в отсутствие лидеров команда Лички не может показывать стабильный результат?

- В предыдущем матче «бело-голубые» выглядели неплохо. Надеюсь, следующий - тоже будет хорошим. Да и вообще, со «Спартаком» был кубковый матч, и его регламент таков, что пока можно не особо обращать внимание на результаты матчей. Там есть право на ошибку и на тренерские эксперименты. Игроки, по-моему, так же к этому относятся.

Елена Григорьевская