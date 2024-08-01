Агент объяснил, почему Помазун даже не поехал на кубковый матч ЦСКА

В среду ЦСКА потерпел поражение от «Краснодара» в Кубке России со счётом 0:1. Голкипер Илья Помазун даже не поехал на этот матч. Объяснения по этому поводу дал агент Алексей Сафонов, который работает с 27-летним футболистом.

«Он даже не ездил туда. Он здесь тренировался. Николич с уважением относится и правильно всё делает. Если он рассчитывает, что будут другие стоять в воротах, то зачем человеку ехать 30-40 часов в поезде? Проще молодой для подстраховки поедет третьим вратарём», - цитирует Сафонова Sport24.

Также Алексей Сафонов говорил о том, что Илья Помазун является дорогим вратарём, и что за еду он играть не будет. Агент уверен, что по ходу летнего трансферного окна будет найдено решение по будущему футболиста.

Напомним, что в предыдущие годы Помазун играл в аренде за «Урал». По итогам прошлого сезона команда вылетела из Премьер-лиги.