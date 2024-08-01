Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Агент объяснил, почему Помазун даже не поехал на кубковый матч ЦСКА

01 Августа 2024 • 13:43 Комментировать
Краснодар
1:0
ЦСКА Москва

В среду ЦСКА потерпел поражение от «Краснодара» в Кубке России со счётом 0:1. Голкипер Илья Помазун даже не поехал на этот матч. Объяснения по этому поводу дал агент Алексей Сафонов, который работает с 27-летним футболистом.

«Он даже не ездил туда. Он здесь тренировался. Николич с уважением относится и правильно всё делает. Если он рассчитывает, что будут другие стоять в воротах, то зачем человеку ехать 30-40 часов в поезде? Проще молодой для подстраховки поедет третьим вратарём», - цитирует Сафонова Sport24.

Также Алексей Сафонов говорил о том, что Илья Помазун является дорогим вратарём, и что за еду он играть не будет. Агент уверен, что по ходу летнего трансферного окна будет найдено решение по будущему футболиста.

Напомним, что в предыдущие годы Помазун играл в аренде за «Урал». По итогам прошлого сезона команда вылетела из Премьер-лиги.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Алексей Сафонов Илья Помазун ещё теги

Новости по матчу

31 Июля
23:43
Мусаев: «Увидели хороший матч и правильное отношение футболистов»
23:38
Николич: «Мне кажется, игра болельщикам понравилась»
23:25
Денис Попов: «Краснодар» больше ЦСКА заслужил победу»
23:01
Два отменённых гола и один засчитанный: «Краснодар» поборол ЦСКА, одержав первую победу в сезоне
22:22
Меткий удар Пины позволил «Краснодару» открыть счёт в матче с ЦСКА
21:14
Николич: «Сейчас меня устраивает, как выглядит команда в первых двух играх»
21:00
Мусаев объяснил откат «Краснодара» к схеме 4-3-3
20:48
В ЦСКА объяснили отсутствие Зделара в заявке на матч с «Краснодаром»
20:30
«Краснодар» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
20:08
«Краснодар» и ЦСКА назвали составы на кубковый матч, Кордоба и Тороп - в старте
15:36
Мор дал четыре прогноза на кубковый матч «Краснодар» - ЦСКА
14:53
Актуальная ставка и прогноз на матч Краснодар — ЦСКА Кубка России — 31 июля 2024
11:00
«Краснодар» – ЦСКА: Возможные стартовые составы от Николича и Мусаева на матч Кубка России
02:22
Краснодар - ЦСКА: где смотреть прямую трансляцию онлайн
30 Июля
21:15
Прогноз на точный счёт матча Краснодар — ЦСКА Кубка России — 31 июля 2024
16:41
Бесплатный прогноз и ставка на матч Краснодар — ЦСКА Кубка России — 31 июля 2024
16:10
Дивеев рассказал, какое поражение ЦСКА стало самым обидным в прошлом сезоне
29 Июля
22:05
Алдонин: «Нельзя сказать, что ЦСКА феерит»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
В «Зените» приняли решение по Соболеву В «Интер Майами» ответили, отпустят ли Месси в «Барселону» Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году Гвардиола предупредил Ямаля Гвардиола назвал клуб всей своей жизни - это не «Манчестер Сити» Вот почему Соболев не хочет играть за «Спартак»: 7 скандалов, с которыми ассоциируется клуб Раскрыто имя инициатора трансфера Соболева в «Зенит» Гвардиола рассказал, что думает о новом тренере «Барселоны» «Зенит» принял решение по Бакаеву «Спартак» готовит новый трансфер за 15 млн евро
Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году Ольмо готов перейти только в один клуб Сделка согласована: Чалов покидает ЦСКА и уезжает в Европу Из-за кого «Локомотив» проиграл дерби: четыре худших игрока матча против «Динамо» «Две жертвы Месси»: Фото Холанна и Левандовски стало обсуждаемым «Барселона» бросит все силы на подписание одного игрока Нападающий «Спартака» Соболев решил, где хочет продолжить карьеру Назван лучший опорный полузащитник в истории: Бускетс – третий, Рой Кин – пятый Звёздный полузащитник отказался от нового контракта в «Барселоне» «Манчестер Сити» выбрал звезду за 130 млн евро на замену де Брёйне
Спортивные новости
Официально: Никита Гусев продлил контракт с московским «Динамо» На Олимпиаде сменился лидер – у кого больше золота Рыбин – о переходе Кузнецова в СКА: «Не нужно расслабляться и думать, что ты на одном коньке тут всех обыграешь» СКА объявил о подписании контракта с Евгением Кузнецовым США только шестые: Кто лидирует на Олимпиаде после четырёх медальных дней Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
01.08.24 в 16:00
Сокол Казань Сокол Казань
Волна Нижегородская область Волна Нижегородская область
Видео
01.08.24 в 17:45
ZOV ZOV
Торпедо Владимир Торпедо Владимир
Видео
01.08.24 в 18:00
Амкал Амкал
Коломна Коломна
2.10 3.85 3.05
Видео
01.08.24 в 19:00
Кировец-Восхождение Кировец-Восхождение
Тверь Тверь
Видео
01.08.24 в 19:30
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
Крылья Советов Крылья Советов
2.85 3.20 2.47
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Августа
13:43 · Кубок России
Агент объяснил, почему Помазун даже не поехал на кубковый матч ЦСКА
11:46 · Кубок России
Титов прокомментировал победу «Спартака» над «Динамо»
11:23 · Кубок России
Силкин отреагировал на крупное поражение «Динамо» от «Спартака»
09:37 · Кубок России
Чавес прокомментировал крупное поражение от «Спартака»
08:34 · Кубок России
Жуков: «Есть надежда, что теперь «Спартак» заиграет»
08:26 · Кубок России
Степашин отреагировал на поражение «Динамо» в матче со «Спартаком»
08:08 · Кубок России
Салихова: «Болельщики «Спартака» могут смотреть бесконечно на игру Лещука»
07:45 · Кубок России
Генич - о футболисте «Ахмата»: «На очередной «Золотой мяч» решил наиграть?»
07:33 · Кубок России
Генич прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»
31 Июля
23:43 · Кубок России
Мусаев: «Увидели хороший матч и правильное отношение футболистов»
23:38 · Кубок России
Николич: «Мне кажется, игра болельщикам понравилась»
23:25 · Кубок России
Денис Попов: «Краснодар» больше ЦСКА заслужил победу» эксклюзив
23:24 · Кубок России
Илич: «То количество ошибок, которое мы совершили, - это не уровень профессионального футбола»
23:21 · Кубок России
Адиев: «Рады, что одержали в сезоне первую победу, но почивать на лаврах некогда»
23:09 · Кубок России
Пименов: «Поражение в дерби ничего не говорит об уровне сегодняшнего «Динамо»
22:56 · Кубок России
Сёмин: «Спартак» был сильнее и удачливее
22:38 · Кубок России
Шавло: «Все футболисты «Спартака» полностью отдавались игре»
22:37 · Кубок России
«Спартак» просто катком проехался по «Динамо» — Давыдов
22:27 · Кубок России
Рябчук рассказал, сможет ли «Спартак» побороться с «Зенитом» за золото 1 эксклюзив
22:25 · Кубок России
Бериша оформил дубль за несколько минут, «Ахмат» уже громит «Пари НН»
22:22 · Кубок России
Меткий удар Пины позволил «Краснодару» открыть счёт в матче с ЦСКА
22:19 · Кубок России
«Ахмат» наказал оборону «Пари НН» за грубую ошибку
22:09 · Кубок России
Маслов рассказал, как вливается в «Спартак» новичок Барко эксклюзив
22:04 · Кубок России
Литвинов провёл сотый матч за «Спартак»
21:56 · Кубок России
Станкович: «Литвинов — очень умный игрок»
Все новости