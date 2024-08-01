Бывший тренер «Спартака» назвал причины разгрома «Динамо»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе «красно-белых» над «Динамо» в матче Кубка России.

- Как вам матч «Спартак» - «Динамо»?

- Идет поиск игры. Эта игра не эталон. Обе команды наверняка выйдут из группы в Кубке России дальше. Команды дали возможность поиграть тем, кто мало выходит на поле. У «Спартака» новый тренер, и он еще не всех ребят до конца знает. А у футболистов появляется шанс попасть в стартовую обойму, потому что по классу явных лидеров нет. У всех есть шанс проявить себя, и тренер будет ставить того, кто лучше готов и лучше подходит.

- Ситуация с отстранением Соболева сильно повиляла на команду?

- Да. Это мотивировало ее. Все выкладываются, стараются. «Динамо» не слабее «Спартака», но по настрою и мотивации «красно-белые» превзошли соперника. Они больше хотели победить.

- Как вам атака «Спартака» без Соболева?

- Никаких проблем. Соболев - игрок зависимый. Он использует только свои физические данные и напор. В остальном это слабый футболист. Сейчас начал забивать Угальде, пришел Барко. Ребята заиграли, потому что почувствовали, что у них есть шанс попасть в стартовый состав.

- Кто-то из резервистов проявил себя, чтобы стабильно закрепиться в составе?

- Они все себя проявляют. Просто прошло мало времени. Сейчас есть хорошая конкуренция, микроклимат в команде. Он улучшился после победы над «Химками». В целом «Спартак» находится на подъеме, и можно ждать хороших результатов. Но пока нет состава, и поэтому стабильности может не быть.

- В качестве главного тренера «Динамо» Личка проиграл «Спартаку» пять матчей из шести. Есть понимание, почему «красно-белые» стабильно обыгрывают «Динамо»?

- Бывают удобные команды или психология. Так складывается игра. Потом может все поменяться. Так в футболе бывает.

Реклама

- Мы увидели очередную ошибку Лещука. Это уже система?

- Вратарская психология сложная. Можно играть хорошо, выручать, а потом выдать ляп. Так бывает.

- Вселяет ли в вас оптимизм эта победа или не стоит делать серьезные выводы ввиду большой ротации состава?

- Ясно, что взято правильное направление. Ребята хотят побеждать. Но пока тренер не определит стартовый состав, могут быть неудачи. На данный момент все двадцать футболистов из обоймы имеют шанс играть.

Елена Григорьевская