Бывший тренер «Спартака» назвал причины разгрома «Динамо»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе «красно-белых» над «Динамо» в матче Кубка России.
- Как вам матч «Спартак» - «Динамо»?
- Идет поиск игры. Эта игра не эталон. Обе команды наверняка выйдут из группы в Кубке России дальше. Команды дали возможность поиграть тем, кто мало выходит на поле. У «Спартака» новый тренер, и он еще не всех ребят до конца знает. А у футболистов появляется шанс попасть в стартовую обойму, потому что по классу явных лидеров нет. У всех есть шанс проявить себя, и тренер будет ставить того, кто лучше готов и лучше подходит.
- Ситуация с отстранением Соболева сильно повиляла на команду?
- Да. Это мотивировало ее. Все выкладываются, стараются. «Динамо» не слабее «Спартака», но по настрою и мотивации «красно-белые» превзошли соперника. Они больше хотели победить.
- Как вам атака «Спартака» без Соболева?
- Никаких проблем. Соболев - игрок зависимый. Он использует только свои физические данные и напор. В остальном это слабый футболист. Сейчас начал забивать Угальде, пришел Барко. Ребята заиграли, потому что почувствовали, что у них есть шанс попасть в стартовый состав.
- Кто-то из резервистов проявил себя, чтобы стабильно закрепиться в составе?
- Они все себя проявляют. Просто прошло мало времени. Сейчас есть хорошая конкуренция, микроклимат в команде. Он улучшился после победы над «Химками». В целом «Спартак» находится на подъеме, и можно ждать хороших результатов. Но пока нет состава, и поэтому стабильности может не быть.
- В качестве главного тренера «Динамо» Личка проиграл «Спартаку» пять матчей из шести. Есть понимание, почему «красно-белые» стабильно обыгрывают «Динамо»?
- Бывают удобные команды или психология. Так складывается игра. Потом может все поменяться. Так в футболе бывает.
- Мы увидели очередную ошибку Лещука. Это уже система?
- Вратарская психология сложная. Можно играть хорошо, выручать, а потом выдать ляп. Так бывает.
- Вселяет ли в вас оптимизм эта победа или не стоит делать серьезные выводы ввиду большой ротации состава?
- Ясно, что взято правильное направление. Ребята хотят побеждать. Но пока тренер не определит стартовый состав, могут быть неудачи. На данный момент все двадцать футболистов из обоймы имеют шанс играть.
Елена Григорьевская
Бан пользователя