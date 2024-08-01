Титов прокомментировал победу «Спартака» над «Динамо»

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Егор Титов поделился мыслями о крупной победе «красно-белых» над «Динамо» (3:0) в кубковом матче.
«Я увидел настоящую команду, на это было приятно смотреть. Вспоминая, сколько негатива было после игры с «Оренбургом», можно сказать, что вчерашний матч оказался полностью другим», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».
«Спартак» одержал вторую победу подряд под руководством сербского наставника Деяна Станковича. В рамках третьего тура Российской премьер-лиги «красно-белые» на домашнем поле примут самарские «Крылья Советов».
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