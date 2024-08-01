Силкин отреагировал на крупное поражение «Динамо» от «Спартака»

Экс-наставник столичного «Динамо» Сергей Силкин высказался о крупном поражении «бело-голубых» от «Спартака» в поединке группового этапа Кубка России.
«Крупный счёт всегда неожиданный в таких матчах. У динамовцев не получилось по игре, потому что не забили и пропустили три мяча. «Динамо» играло до счёта 0:1, а уже потом «Спартак» начал переигрывать», - передает слова эксперта «Чемпионат».
Напомним, что матч прошел на стадионе «Лукойл Арена» и завершился победой «Спартака» со счетом 3:0.
В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает второе место, а «красно-белые» - седьмое.
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