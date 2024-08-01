Силкин отреагировал на крупное поражение «Динамо» от «Спартака»

«Крупный счёт всегда неожиданный в таких матчах. У динамовцев не получилось по игре, потому что не забили и пропустили три мяча. «Динамо» играло до счёта 0:1, а уже потом «Спартак» начал переигрывать», - передает слова эксперта «Чемпионат».