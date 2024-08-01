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Кубок России

Чавес прокомментировал крупное поражение от «Спартака»

01 Августа 2024 • 09:37 Комментировать

Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес высказался о гостевом поражении от «Спартака» (0:3) в матче групповой стадии Кубка России.

«Очень расстроен результатом со «Спартаком». Нам немного не хватило, чтобы показать характер. У нас были ошибки в защите, но мы проведём работу надо ошибками», - передает слова мексиканского футболиста «Чемпионат».

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» с шестью баллами занимает второе место. В следующем поединке Премьер-лиги команда Марцела Лички встретится на выезде с новичком РПЛ – тольяттинским «Акроном». Матч пройдет 3 августа.

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