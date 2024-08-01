Жуков: «Есть надежда, что теперь «Спартак» заиграет»

«Команда играет с желанием. Не просто неплохая игра, а играли хорошо. Есть надежда, что теперь «Спартак» заиграет. Борьба за чемпионство? Два матча провели хорошо, но рано об этом говорить», - передает слова Жукова Metaratings.ru.