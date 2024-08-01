Жуков: «Есть надежда, что теперь «Спартак» заиграет»

Политик и болельщик московского «Спартака» Александр Жуков пообщался с журналистами после крупной победы над «Динамо» (3:0) в матче первого тура группового раунда Кубка России.
«Команда играет с желанием. Не просто неплохая игра, а играли хорошо. Есть надежда, что теперь «Спартак» заиграет. Борьба за чемпионство? Два матча провели хорошо, но рано об этом говорить», - передает слова Жукова Metaratings.ru.
После двух туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал три балла и находится на седьмой позиции в турнирной таблице. В ближайшем поединке чемпионата подопечные Деяна Станковича сыграют против самарских «Крыльев Советов».
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