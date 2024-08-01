Степашин отреагировал на поражение «Динамо» в матче со «Спартаком»

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин высказался о крупном поражении от «Спартака» в матче группового этапа Кубка России. «Бело-голубые» уступили со счетом 0:3.

«Поздравляю «Спартак» с победой. Почему «Динамо» не бежит? Потому что не бежит», - передает слова руководителя «РБ Спорт».

Следующий матч в Кубке страны «Динамо» проведет против махачкалинского «Динамо». «Спартак», в свою очередь, встретится с самарскими «Крыльями Советов».

В турнирной таблице Премьер-лиги «бело-голубые» занимают второе место, а «красно-белые» - седьмую позицию.