Салихова: «Болельщики «Спартака» могут смотреть бесконечно на игру Лещука»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала крупную победу «красно-белых» над «Динамо» (3:0) в матче группового этапа Кубка России.

«Есть вещи, на которые болельщики «Спартака» могут смотреть бесконечно. Например, игра вратаря «Динамо» Лещука. Всегда ярко и феерично», - приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

Следующий матч «Спартак» у себя дома сыграет против самарских «Крыльев Советов» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги. «Динамо», в свою очередь, на выезде померяется силами с тольяттинским «Акроном».