Генич - о футболисте «Ахмата»: «На очередной «Золотой мяч» решил наиграть?»

Футбольный комментатор Константин Генич оценил игру вингера грозненского «Ахмата» Бернарда Бериши в кубковом матче против «Пари НН» (4:1). В этой встрече игрок отметился двумя забитыми мячами.

«Бериша там на очередной «Золотой мяч» решил наиграть? Бежит и бежит, забивает и забивает. Хотя там же «Пари НН», - написал комментатор в своих социальных сетях.

Бериша защищает цвета грозненского коллектива с января 2017 года. В общей сложности футболист поучаствовал в 185 поединках «Ахмата», в которых записал на свой счет 26 забитых мячей и 22 голевые передачи.

В РПЛ команда занимает 11-е место после двух туров.