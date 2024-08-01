Генич прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»

Известный комментатор Константин Генич высказался о гостевом поражении московского ЦСКА от «Краснодара» в матче групповой стадии Кубка России сезона-2024/20025. «Армейцы» уступили со счетом 0:1. Единственный мяч забил Кевин Ленини.

«ЦСКА последний раз забивал в Краснодаре еще в 2020, выигрывал вообще в 2017. Нефартовый стадион! Других объяснений не найти», - гласит сообщение Константина в социальных сетях.

Добавим, что в следующем поединке Кубка России московский коллектив на выезде встретится с «Пари НН». «Краснодар», в свою очередь, померяется силами с грозненским «Ахматом».