Мусаев: «Увидели хороший матч и правильное отношение футболистов»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с ЦСКА.

- Я не хочу говорить, в чем мы были лучше, но в целом мы проделали отличную работу, хорошо контролировали мяч, проводили опасные атаки, получалось переключение, когда теряли мяч, сразу накрывали, уверенно действовали в обороне, забили хороший гол и могли еще забить. К сожалению, в концовке немного упустили инициативу и дали сопернику много стандартов, много возможностей делать давление на наши ворота. Этого можно было избежать, были хорошие зоны, можно было дальше идти в атаку. Но в целом мы увидели хороший матч, правильное отношение футболистов и очень рады этой победе.

- По процентному соотношению владения мячом в первом тайме 69 против 31. Это выполняли установку ваши игроки?

- Мы всегда хотим владеть мячом. Если есть возможность, мы хотим его забрать себе. Нам это давало преимущество в том, что соперник слишком прижимался. Ему было тяжело переходить в атаку, мы хорошо использовали контрпрессинг. Я думаю, что не было такой установки. Мы всегда хотим владеть мячом, но каждая игра складывается по-разному. Хотя я думаю, во всех трех матчах у нас было значительное преимущество по владению.

- Забитый мяч вытекал из этого самого преимущества?

- По моему мнению, да.

- Вопрос про замены, которые вы сделали во втором тайме. Их достаточно много. Это были замены на удержание счета либо возможность еще больше увеличить счет?

- Я вам еще перед матчем сказал, что мы планируем. У нас плановые четыре замены, и мы их все сделали. То есть независимо от хода матча. Кордоба и Кастаньо еще неоптимально готовы, а Петров и Оласа должны были получить по 30 минут, это и произошло. А там уже смотрели по ситуации и приняли решение выпустить Черникова, хотя была мысль о Газинском, но тяжелая игра, это был первый матч его. Чуть-чуть побоялись.

- Сегодня вы дали вволю сыграть Георгию Арутюняну. Насколько он справился со своей задачей?

- Я доволен Жорой, хорошая игра. Играл агрессивно, выдвигался и всегда встречал игрока, действовал не по годам грамотно, но довольно жестко.