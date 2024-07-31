Николич: «Мне кажется, игра болельщикам понравилась»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Краснодаром».

- Жалко, жалко. Первый тайм был не совсем хороший у нас. Не получалось. Но было там пару моментов, особенно ситуация с молодым Глебовым, когда он должен был отдать на выход два в ноль. У «Краснодара» было больше энергии и адаптации к тяжелому полю сегодня здесь. Но во втором тайме, особенно когда сделали замены, мне кажется, намного лучше. Просто давили, давили и давили. Моментов было очень много, и в этих ситуациях, которые не считаются моментами, но одна передача до момента… Мне кажется, когда смотришь на всю игру, пенальти мог быть правильным, но и так если победа с разницей в один гол, то это не совсем правильно. Ничего, двигаемся дальше, было много молодых футболистов на поле. Сейчас снова надо путешествовать. Через пару дней снова перелет и сложный матч с «Оренбургом», но мы справимся. Спасибо болельщикам, которые пришли здесь сегодня. Очень динамичная игра, мне кажется, им понравилась.