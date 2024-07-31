Денис Попов: «Краснодар» больше ЦСКА заслужил победу»

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги кубкового матча «Краснодар» – ЦСКА (1:0).

- Для «Краснодара» это первая победа в нынешнем сезоне. Они, наверно, больше её заслужили своей самоотдачей. ЦСКА не то чтобы играл от обороны. В Кубке большинство команд проводит ротацию. Учитывая, что «Краснодар» играл дома, вернулись его легионеры, много болельщиков пришло на трибуны, всё в совокупности привело к положительному для него результату. В групповом турнире Кубка ещё пять туров, ничего для ЦСКА не потеряно, команда должна сделать правильные выводы и пройти в плей-офф, – сказал Попов.

Во втором туре Пути РПЛ Кубка России в середине августа «Краснодар» сыграет с «Ахматом», а ЦСКА пересечётся с «Пари НН».