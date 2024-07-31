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Илич: «То количество ошибок, которое мы совершили, - это не уровень профессионального футбола»

31 Июля 2024 • 23:24 Комментировать
Ахмат
4:1
Пари НН

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ахматом».

- Третий матч мы совершаем одни и те же ошибки в обороне. Даже не знаю, что сказать. То количество ошибок, которое мы совершили, - это не уровень профессионального футбола.

- В первом тайме вы достаточно неплохо смотрелись на фоне «Ахмата» и даже счет смогли сравнять. Игра была, а во втором - явно сбавили. Как вы думаете, в чем причина?

- Понятно, что во второй половине мы сбавили, потому что в первой - пропустили два гола, и «Ахмату» уже было гораздо проще играть.

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Евро-Футбол.Ру,
Пари НН Саша Илич

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