Илич: «То количество ошибок, которое мы совершили, - это не уровень профессионального футбола»

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ахматом».

- Третий матч мы совершаем одни и те же ошибки в обороне. Даже не знаю, что сказать. То количество ошибок, которое мы совершили, - это не уровень профессионального футбола.

- В первом тайме вы достаточно неплохо смотрелись на фоне «Ахмата» и даже счет смогли сравнять. Игра была, а во втором - явно сбавили. Как вы думаете, в чем причина?

- Понятно, что во второй половине мы сбавили, потому что в первой - пропустили два гола, и «Ахмату» уже было гораздо проще играть.