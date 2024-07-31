Адиев: «Рады, что одержали в сезоне первую победу, но почивать на лаврах некогда»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Пари НН».

- Рады, что одержали в сезоне первую победу. Здесь почивать на лаврах нам некогда, у нас в воскресенье очень серьезный матч. Поэтому уже перелистнули страницу и готовимся к воскресенью.

- С чем было связано то, что вы сегодня играли в два центральных защитника, а не в три как обычно?

- Нам надо атакующий потенциал наш поднимать. Это мне явно дали понять эти два матча, поэтому нам надо больше встречаться наверху, чтобы было больше моментов у чужих ворот. У нас есть определенные тактические задумки. Учитывая те трансферы, которые мы произвели, мне надо будет сделать определенную работу и думать, как совмещать, чтобы лучше атаковать. Поэтому такие тактические задумки.