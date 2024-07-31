Пименов: «Поражение в дерби ничего не говорит об уровне сегодняшнего «Динамо»

Руслан Пименов полагает, что из поражения московского «Динамо» от «Спартака» в дерби не стоит делать серьёзных и категоричных выводов. Ведь это Кубок России, на групповом этапе которого командам не чужда ротация.

«Любое поражение нужно воспринимать серьезно. Но говорит ли оно что-то о сегодняшнем уровне «Динамо»? Абсолютно нет. Вообще думаю, что серьёзно можно будет говорить обо всем тогда, когда команды начнут вылетать из турнира», - говорит Пименов с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что «Динамо» пропустило вечером среды от «Спартака» три безответных мяча. Больше подробностей об этой встрече – в нашем послематчевом отчёте.