Два отменённых гола и один засчитанный: «Краснодар» поборол ЦСКА, одержав первую победу в сезоне

ЦСКА и «Краснодар» сыграли в рамках Кубка России по футболу. Матч первого тура группового этапа состоялся 31 июля на стадионе «Краснодар».

В новом сезоне «Краснодар» никак не может победить – поражение в матче за Суперкубок России и две ничьи в первых двух турах РПЛ, так что к игре с ЦСКА «быки» подошли особенно мотивированными. Мусаев тоже применил ротацию, но «Краснодар» перед своими болельщиками должен был оправдаться – в старте вышли Джон Кордоба, Мозес, Жоау Батчи, Данила Козлов, Кевин Кастаньо.

Как раз последний из перечисленных и создал первый опасный момент в матче. Сам протащил мяч в позиционной атаке Кастаньо, с правого края прибежал к центру и пробил по хитрой дуге. Тороп в прыжке дотянулся, переведя мяч на угловой, со стандарта Эктов и тот же Кастаньо ничего не придумали. Ну а атаки «быков» продолжились. Скоростей не хватало, но постепенно начало сказываться давление.

Олусегун слева забрал отскок и хлёстко пробил. Джон Кордоба, который эту скидку и организовал, удачно подставил ногу на линии вратарской, переиграв Торопа. Гол случился, но его не засчитали. А долгий просмотр объяснил нам, что виновником эпизода стал Эктов, забравшийся в офсайд в самом начале позиционной атаки. «Краснодар» продолжал бомбардировку – удар Ленини с 30 метров породил ошибку Торопа и Кордоба играл на добивании, но не сумел проткнуть голкипера.

Далее Батчи смещается с левого фланга, не замечает партнёров и крутит в дальний угол – в прыжке тащит Тороп. Уже в компенсированное к первому тайму время он же бьёт под перекладину метров с 20 – голкипер на месте. Гол пришёл уже во второй половине встречи и ознаменовался вторым ударом Ленини. Эктов выиграл подбор, Мозес скинул головой, а Кевин с лёту пальнул под штангу. Расстрел Торопа состоялся – 1:0.

А что ЦСКА? Гости совсем ничего не показывали и в середине второго Марко Николич пошёл на тройную замену: появились Келлвен, Обляков и Мусаев. У «Краснодара» же появился Сперцян, который от угла поля пытался закрутить под штангу. Но Эдуард сотряс сетку только с внешней стороны. ЦСКА же ответил голом Давилы, который сразу отменили из-за офсайда у Виктора. После передачи Облякова чилиец затолкал мяч в ворота, но рефери уже стоял с поднятым флагом.

Есть первая победа «Краснодара» в новом сезоне. Правда, «половинчатый» состав ЦСКА и не составил серьёзной конкуренции.