Сёмин: «Спартак» был сильнее и удачливее

Российский тренер Юрий Сёмин высказался о столичном дерби между «Спартаком» и «Динамо».

Игра первого тура группового этапа Кубка России оказалась за «Спартаком». «Красно-белые» одержали уверенную победу со счетом 3:0.

По мнению специалиста, в минувшем матче «Спартак» был сильнее своего соперника.

«Спартак» играл хорошо и боевито, более агрессивно, чем «Динамо». Сегодня у «Спартака» получалось все, а у «Динамо» – ничего», — приводит слова Сёмина Metaratings.

В следующем туре национального Кубка «Спартак» будет гостить у «Крыльев Советов», а московское «Динамо» примет на своем поле одноименный клуб из Махачкалы.