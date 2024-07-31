Берите дубль от Бериши: «Ахмат» разделался с «Пари НН»

В девять часов вечера в Кубке России между собой сыграли не только «Краснодар» и ЦСКА, но также «Ахмат» и «Пари НН». Все эти четыре команды скомпоновались в одной группе.

Здесь концентрируемся на матче в Грозном. Естественно, не обошлось без традиционной кубковой ротации. У «Пари НН» отсутствовали не только недавно травмированный Магкеев и давно травмированные Жигулёв, Марадишвили и Майга, а также ещё Тихий, Боженов, Калинский, Карапузов. За «Ахмат» не играли Шелия, вроде как собирающийся в «Крылья Советов» Олейников, имеющие повреждения Харин и Ловат.

В чемпионате обе команды успели провести по два матча – как и все остальные. «Ахмат» сыграл две ничьи – дома с «Краснодаром» и в гостях с «Оренбургом». У «Пари НН» всё было хуже – поражения в родных стенах от «Рубина» и ЦСКА. К тому же, пошла неофициальная информация о скорой отставке Саши Илича. Если вспомнить весну, то поражение от «Ахмата» (счёт 5:1 в Грозном) стало фатальным для тогдашнего главного тренера «Пари НН» Юрана.

Хозяева взяли инициативу в свои руки (ноги), хотя первый угловой заработали гости. «Ахматовцам» не пришлось создавать много моментов, прежде чем они распечатали чужие ворота. У Адамова была возможность – справа с острого угла попал он в сетку с внешней стороны. Гол пришёл в середине тайма. Александров в своей штрафной подкатом уронил Агаларова – главный судья Абросимов поставил пенальти, просмотрев видео. Сам пострадавший чётко пробил с одиннадцатиметрового в правый нижний угол – 1:0.

Ещё шансы «Ахмата»? Адамов навесил справа на дальний полуфланг, откуда Бериша ударил в падении, и мяч парировал Кукушкин. Гоцук в своей штрафной погладил по спине Беришу, который не преминул упасть. Но контакт там был слишком лёгким для второго пенальти. К перерыву грозненцы стали сосредотачиваться на обороне – однако надо было цепко играть в ней каждый момент. А то Глейзер подал справа к дальней штанге, где Гоцук точным ударом головой оставил не у дел Швеца, Ковачева и Опарина. 1:1.

Равный счёт – не проблема для «Ахмата». Стоило включиться хозяевам в созидание, как стала трещать оборона нижегородцев. Бериша со своих владений (с левого фланга) набросил во вратарскую, и там чудеса показал Мухин. Подкинул мяч головой и стал ловить мух. А Швец прекрасно воспользовался скидкой соперника и боднул свободный мяч в ворота. 2:1.

Во втором тайме Бериша начал забивать сам. После дальнего заброса хозяев напортачил Глущенков перед своей штрафной. Потерял Кирилл мяч на ровном газоне – просто подарил его Берише. Ну Бернард и щёлкнул момент, обведя Кукушкина и покатив в пустые ворота. 3:1. Через несколько минут – 4:1. Бериша ещё со своей половины стартовал под закидушку Камило, поэтому без офсайда. Выход один на один был чётко реализован Бернардом.

До счёта 5:1 в подобном матче апрельского образца грозненцы не добрались. Тодорович немного промахнулся со штрафного. Стаматов мог увести гостей от крупного поражения, но не попал в ворота с левого полуфланга. Дальний удар Шнапцева не заставил работать Опарина – мимо створа. С уверенной победы стартовал «Ахмат» на групповом этапе Пути РПЛ Кубка России.

Кирилл Иванцов