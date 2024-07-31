Шавло: «Все футболисты «Спартака» полностью отдавались игре»

Экс-гендир московского «Спартака» Сергей Шавло высказался о разгромной победе «красно-белых» вечером среды. Команда Деяна Станковича забила три безответных мяча дома московскому «Динамо» в первом туре группового этапа Кубка России.

«Мне понравилось, как выглядел «Спартак». Все футболисты полностью отдавались игре. Надеюсь, клуб восстановится, будет за призовые места сражаться. Ожидают два домашних матча впереди, но расслабляться нельзя. «Спартак» - это валидол», - говорит Шавло для «РБ Спорт».

Напомним, что победа стала второй подряд для команды Станковича. В минувшее воскресенье «Спартак» обыграл с уверенным счётом «Химки» в гостях (3:1).