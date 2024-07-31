«Спартак» просто катком проехался по «Динамо» — Давыдов

Экс-форвард «Спартака» Денис Давыдов высказался после крупной победы «красно-белых» над «Динамо».

Встреча первого тура группового этапа Кубка России завершилась со счетом 3:0 в пользу команды Деяна Станковича.

«Безалаберная игра «Динамо» во всех линиях. «Спартак» просто катком проехался по «Динамо». Надеюсь, «красно-белые» сохранят эту серию, они игру поймали», — заявил Давыдов «РБ Спорту».

Следующим соперником «Спартака» в рамках Кубка России станут «Крылья Советов». Игра между командами запланирована на 14 августа. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 19:30 по мск.