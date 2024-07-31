Рябчук рассказал, сможет ли «Спартак» побороться с «Зенитом» за золото

Защитник «Спартака» Олег Рябчук в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над «Динамо»

- Как оцените старт для «Спартака»?

- Мы только начали сезон – это был наш третий матч. Понятно, что когда команда побеждает, то все намного легче идет. Имею в виду ежедневную работу на тренировках. Все должны понимать, что это только начало сезона. Нам необходимо продолжать также работать.

- Барко сейчас многих впечатляет. Можно ли назвать его новым лидером «Спартака»?

- Еще очень рано об этом говорить. Конечно, Барко – это очень хороший футболист, который поможет нашей команде. И мы поможем ему быстрее адаптироваться в «Спартаке».

- Он отрабатывает свои штрафные на тренировках?

- Я видел исполнение им штрафного в игре, и для меня этого достаточно, чтобы сделать выводы. Он с нами в команде всего неделю, поэтому еще будет время оценить его игровые качества.

- Сможет ли «Спартак» составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за золото?

- Надеюсь, что сможет.

Елена Григорьевская