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Меткий удар Пины позволил «Краснодару» открыть счёт в матче с ЦСКА

31 Июля 2024 • 22:22 Комментировать
Краснодар
1:0
ЦСКА Москва
1 2.65 X 3.40 2 2.75
2-й тайм

Кубковый матч «Краснодар» - ЦСКА получается очень напряженным. «Быки» поразили ворота соперника в середине первого тайма, но из-за офсайда арбитр отменил результативный удар Джона Кордобы. А вот сразу после перерыва хозяева поля забили по всем правилам - суматоха возникла в штрафной «армейцев», после которой мяч отскочил к Кевину Пине, а тот классным ударом с 17 метров поразил правый нижний угол, голкипер же дотянуться до этого выстрела не сумел.

1:0, «Краснодар» впереди. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
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