Меткий удар Пины позволил «Краснодару» открыть счёт в матче с ЦСКА

Кубковый матч «Краснодар» - ЦСКА получается очень напряженным. «Быки» поразили ворота соперника в середине первого тайма, но из-за офсайда арбитр отменил результативный удар Джона Кордобы. А вот сразу после перерыва хозяева поля забили по всем правилам - суматоха возникла в штрафной «армейцев», после которой мяч отскочил к Кевину Пине, а тот классным ударом с 17 метров поразил правый нижний угол, голкипер же дотянуться до этого выстрела не сумел.

1:0, «Краснодар» впереди. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.