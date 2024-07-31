«Ахмат» наказал оборону «Пари НН» за грубую ошибку

Кубковый поединок «Ахмат» - «Пари НН» получается очень результативным. В начале второго тайма команда Магомеда Адиева забила уже третий гол в ворота соперника. Защитник гостей Кирилл Глущенков не смог мокрый мяч откинуть назад, Бернард Бериша сыграл на перехвате, с уходом влево обыграл голкипера Ивана Кукушкина и направил мяч в пустые ворота.

Напомним, что в первом тайме отличились Гамид Агаларов (с пенальти), Кирилл Гоцук и Антон Швец. На табло счет 3:1. Самый подробный онлайн на LiveResult.ru.