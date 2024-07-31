Маслов рассказал, как вливается в «Спартак» новичок Барко

Защитник «Спартака» Павел Маслов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над «Динамо»

- Когда последний раз забивали в официальном матче?

- Не вспомню. На тренировке недавно забивал.

- Почему «Динамо» является удобным соперником для «Спартака»? Вы постоянно у него выигрываете.

- Думаю, это штамп, что удобный соперник. Динамовцы всегда выходят с настроем, игры получаются сложными, несмотря на результат.

- Сегодня в чем была сложность играть против команды Лички? Показалось, победа далась вам достаточно легко.

- Да нет. Мы хорошо сыграли, но гости доставили нам проблемы: оборонялись, пытались прессинговать.

- За счет чего «Динамо» сейчас находится в лидерах, есть понимание?

- Нет, и мне не хотелось бы комментировать игру другой команды.

- Все восхищены игрой Барко. Как он вливается в команду?

- Хорошо вливается. Он коммуникабельный парень. Тем более, у нас в команде есть большая группа испаноговорящих игроков. Поэтому особо проблем нет.

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- На тренировках видна его техника?

- Мы не так много времени провели с ним. Где-то неделю. Видно, что он хорошо работает с мячом, у него низкий центр тяжести.

- Штрафные он бьет лучше всех в команде?

- Да мы штрафные еще не били. Только с «Химками». А так, думаю, тренеры проводили какую-то аналитику, видели, как он исполнял штрафные в других командах.

- То есть в команде теперь есть хороший исполнитель штрафных, а то тяжело вспомнить, когда последний раз спартаковцы реализовывали такой стандарт.

- Кажется, последним забивал Джордан Ларссон.

- Писали, что Шамар Николсон возвращается в «Спартак». Он уже присоединился к команде?

- Он тренируется с ними уже около недели.

Елена Григорьевская