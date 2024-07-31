Литвинов провёл сотый матч за «Спартак»

Сегодня, 31 июля, «Спартак» разгромил на своём поле «Динамо» в матче первого тура Кубка России. Игра завершилась со счетом 3:0.

В минувшем матче Руслан Литвинов появился на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут. Для 22-летнего хавбека этот матч стал сотым в футболке «красно-белого» клуба.

«Воспитанник «Спартака» – первый игрок в истории нашего клуба, родившийся в XXI веке и пробивший сотню игр за ромбик на груди! Поздравляем», — написала пресс-служба московской команды в своем телеграм-канале.

Всего на счету Литвинова 100 матчей во всех турнирах, пять забитых мячей и шесть результативных передач.