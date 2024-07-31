Станкович: «Литвинов — очень умный игрок»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о полузащитнике команды Руслане Литвинове.

В минувшем кубковом матче с «Динамо» (3:0) Литвинов отыграл все 90 минут на позиции центрального защитника.

«Кем я вижу Литвинова? Мое личное мнение — перед линией обороны. Это очень умный игрок, который умеет быстро адаптироваться. Он сразу читает игровые ситуации», — заявил Станкович журналистам.

Специалист признался, что доволен Литвиновым на тренировках, отметив, что рад иметь в команде такого футболиста.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги 22-летний Литвинов на поле пока не появлялся.