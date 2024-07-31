Угальде считает, что «Спартак» должен был побеждать «Динамо» с более крупным счётом

Манфред Угальде, форвард «красно-белых», высказался после победного матча с «Динамо» в Кубке России.

Встреча прошла в среду и завершилась крупной победой коллектива Деяна Станковича – 3:0. Угальде начал игру с первых минут и отметился забитым мячом.

- Конечно, мы хотим забивать как можно больше голов, поэтому стараемся создавать моменты и их реализовывать. Может быть, хорошо было бы забить пять-шесть мячей в ворота «Динамо», чтобы счёт был более объективным, - передаёт слова Угальде «Чемпионат».

Отметим, что Угальде отличается в двух матчах подряд – ранее он поразил ворота «Химок» в РПЛ (3:1).

«Красно-белые» в следующем туре РПЛ примут дома «Крылья Советов», игра пройдёт 5-го августа, начало – в 20:00 по столичному времени.