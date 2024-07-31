Станкович: «Наши принципы — биться, не сдаваться и бороться, это в нашем ДНК»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович поделился комментарием о спартаковской погоде.

«Мне многое говорили об истории «Спартака», в том числе, что моросящий дождь — спартаковская погода. Мне нравится футбол в такую погоду. Но также наши принципы — биться, не сдаваться и бороться. Это в нашем ДНК», — сказал Станкович на пресс-конференции.

Сегодня, 31 июля, «Спартак» разгромил на своем поле «Динамо» в рамках первого тура группового этапа Кубка России. Встреча завершилась со счетом 3:0.

В следующем туре «красно-белые» сыграют на выезде с «Крыльями Советов». Матч пройдет 14 августа