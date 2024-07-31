Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

«Пари НН» отыгрался в матче с «Ахматом» и снова пропустил

31 Июля 2024 • 21:48 Комментировать
Ахмат
4:1
Пари НН
1 1.72 X 3.85 2 5.10
2-й тайм

В конце первого тайма кубкового матча «Ахмат» - «Пари НН» команды забили по голу. Дан Леон Глейзер сделал заброс к левой штанге, где Кирилл Гоцук смог головой переправить мяч в сетку, в то же время голкипер неудачно сыграл на выходе - 1:1. В ответной атаке Бернард Бериша слева подошёл к штрафной площади и навесил к дальней штанге, защитник поднял мяч вверх, чем воспользовался Антон Швец и головой направил сферу под перекладину.

Напомним, что в середине тайма с пенальти отличился Гамид Агаларов. Счет на табло 2:1. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ахмат Пари НН

Новости по матчу

Сегодня, 31 Июля
21:48
«Пари НН» отыгрался в матче с «Ахматом» и снова пропустил
21:32
«Ахмат» повёл в матче с «Пари НН», забив с пенальти
20:50
Илич просит дать ему время
20:48
Адиев: «С большим уважением относимся к Кубку, поэтому выставили основную обойму»
20:30
«Ахмат» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
14:55
Ставка и прогноз на матч Ахмат — Пари НН Кубка России — 31 июля 2024
02:44
Ахмат - Пари НН: где смотреть прямую трансляцию онлайн
30 Июля
21:28
Прогноз на точный счёт матча Ахмат — Пари НН Кубка России — 31 июля 2024
20:05
«Ахмат» – «Пари НН»: прогноз и ставки БК Pinnacle
16:31
Ставка и прогноз на матч Ахмат — Пари НН Кубка России — 31 июля 2024
15:27
Агаларов: «Ахмат» настроен завоевать Кубок России
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АХМАТ ПАРИ НН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
В УЕФА сообщили решение по России Нападающий «Спартака» Соболев решил, где хочет продолжить карьеру В «Зените» приняли решение по Соболеву В «Интер Майами» ответили, отпустят ли Месси в «Барселону» Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году Романо: «Нико Уильямс рассматривает только два варианта продолжения карьеры» Гвардиола предупредил Ямаля Гвардиола назвал клуб всей своей жизни - это не «Манчестер Сити» Вот почему Соболев не хочет играть за «Спартак»: 7 скандалов, с которыми ассоциируется клуб На Антони появился новый претендент – «Манчестер Юнайтед» готов к продаже
Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году Ольмо готов перейти только в один клуб Сделка согласована: Чалов покидает ЦСКА и уезжает в Европу Из-за кого «Локомотив» проиграл дерби: четыре худших игрока матча против «Динамо» Звёздный полузащитник отказался от нового контракта в «Барселоне» «Манчестер Сити» выбрал звезду за 130 млн евро на замену де Брёйне Нападающий «Спартака» Соболев решил, где хочет продолжить карьеру «Барселона» бросит все силы на подписание одного игрока Назван лучший опорный полузащитник в истории: Бускетс – третий, Рой Кин – пятый «Пари НН» может уволить Илича
Спортивные новости
Рыбин – о переходе Кузнецова в СКА: «Не нужно расслабляться и думать, что ты на одном коньке тут всех обыграешь» СКА объявил о подписании контракта с Евгением Кузнецовым США только шестые: Кто лидирует на Олимпиаде после четырёх медальных дней Сколько теннисистов из России осталось на Олимпиаде В медальном зачёте Олимпиады сменился лидер Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Темп Темп
Динамо Барнаул Динамо Барнаул
2
1
Видео
Окончен
Химки Химки
Оренбург Оренбург
1
0
2.90 3.65 2.21
Видео
Окончен
Победа Хасавюрт Победа Хасавюрт
Ангушт Ангушт
1
0
Видео
Окончен
СШ Ленинградец СШ Ленинградец
Динамо СПб Динамо СПб
1
3
Видео
Окончен
Кристалл Кристалл
Звезда Санкт-Петербург Звезда Санкт-Петербург
4
1
Видео
Окончен после пенальти
Broke Boys Broke Boys
Квант Квант
1
1
2.05 3.85 3.15
Видео
Окончен
Нарт Черкесск Нарт Черкесск
Биолог-Новокубанск Биолог-Новокубанск
1
2
Видео
Окончен
Спартак Москва Спартак Москва
Динамо Москва Динамо Москва
3
0
2.12 3.70 3.05
Видео
Окончен после пенальти
Псков 747 Псков 747
Луки-Энергия Луки-Энергия
1
1
Видео
77 мин
Ахмат Ахмат
Пари НН Пари НН
4
1
1.73 3.65 4.60
Видео
77 мин
Краснодар Краснодар
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
1
0
2.24 3.45 3.00
Видео
01.08.24 в 16:00
Сокол Казань Сокол Казань
Волна Нижегородская область Волна Нижегородская область
Видео
01.08.24 в 17:45
ZOV ZOV
Торпедо Владимир Торпедо Владимир
Видео
01.08.24 в 18:00
Амкал Амкал
Коломна Коломна
2.10 3.85 3.05
Видео
01.08.24 в 19:00
Кировец-Восхождение Кировец-Восхождение
Тверь Тверь
Видео
01.08.24 в 19:30
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
Крылья Советов Крылья Советов
2.85 3.20 2.47
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 31 Июля
22:27 · Кубок России
Рябчук рассказал, сможет ли «Спартак» побороться с «Зенитом» за золото эксклюзив
22:25 · Кубок России
Бериша оформил дубль за несколько минут, «Ахмат» уже громит «Пари НН»
22:22 · Кубок России
Меткий удар Пины позволил «Краснодару» открыть счёт в матче с ЦСКА
22:19 · Кубок России
«Ахмат» наказал оборону «Пари НН» за грубую ошибку
22:09 · Кубок России
Маслов рассказал, как вливается в «Спартак» новичок Барко эксклюзив
22:04 · Кубок России
Литвинов провёл сотый матч за «Спартак»
21:56 · Кубок России
Станкович: «Литвинов — очень умный игрок»
21:52 · Кубок России
Угальде считает, что «Спартак» должен был побеждать «Динамо» с более крупным счётом
21:52 · Кубок России
Станкович: «Наши принципы — биться, не сдаваться и бороться, это в нашем ДНК»
21:48 · Кубок России
«Пари НН» отыгрался в матче с «Ахматом» и снова пропустил
21:44 · Кубок России
Личка очень просто объяснил фиаско в дерби
21:40 · Кубок России
Станкович: «Мои ребята провели феноменальный матч»
21:38 · Кубок России
Медина высказался о крупной победе над «Динамо»
21:35 · Кубок России
Станкович объяснил, почему Барко получил мало игрового времени в дерби с «Динамо»
21:32 · Кубок России
«Ахмат» повёл в матче с «Пари НН», забив с пенальти
21:30 · Кубок России
Мостовой: «Верните Абаскаля!»
21:29 · Кубок России
Станкович: «Удалось реализовать то, что мы готовили, о чём мы договаривались, всё получилось»
21:21 · Кубок России
Угальде забил во втором матче подряд
21:18 · Кубок России
Тюкавин отреагировал на свою безголевую серию
21:14 · Кубок России
Николич: «Сейчас меня устраивает, как выглядит команда в первых двух играх»
21:14 · Кубок России
«Спартак» в 20-й раз крупно победил в Кубке России и вышел в лидеры по показателю
21:13 · Кубок России
Боккетти посетил дерби «Спартака» с «Динамо» видео
21:04 · Кубок России
Колыванов: «Спартак» мог забить «Динамо» ещё несколько раз»
21:04 · Кубок России
«Спартак» продлил беспроигрышную серию в дерби до 15 матчей
21:00 · Кубок России
Мусаев объяснил откат «Краснодара» к схеме 4-3-3
Все новости