«Пари НН» отыгрался в матче с «Ахматом» и снова пропустил

В конце первого тайма кубкового матча «Ахмат» - «Пари НН» команды забили по голу. Дан Леон Глейзер сделал заброс к левой штанге, где Кирилл Гоцук смог головой переправить мяч в сетку, в то же время голкипер неудачно сыграл на выходе - 1:1. В ответной атаке Бернард Бериша слева подошёл к штрафной площади и навесил к дальней штанге, защитник поднял мяч вверх, чем воспользовался Антон Швец и головой направил сферу под перекладину.

Напомним, что в середине тайма с пенальти отличился Гамид Агаларов. Счет на табло 2:1. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.