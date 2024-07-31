Личка очень просто объяснил фиаско в дерби

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Спартаком».

- Всё очень просто. Достаточно посмотреть на наш состав и состав «Спартака». Мы стараемся, работаем, эти молодые парни бьются, но сегодня видели, что встретили сильную команду. Уровень этих ребят до «Спартака» еще не дорос. Соперник был сегодня лучше. Когда он забил второй гол, у него был перевес и возможность спокойно играть, а мы уже только бегали за мячом. К сожалению, это наша ситуация такая. Мы готовимся к следующей игре с «Акроном». Посмотрим, как будет.

- По ходу первого тайма не покидало ощущение, что будь здоров Лаксальт, будь он в составе, могла быть другая игра. Не цеплялись за мяч, не было переходов.

- Не хватало Лаксальта. Есть игроки, молодые парни, для которых вообще это первые матчи с такими командами. Вы видели сегодня высокую интенсивность игры, не все успевают играть, где надо. Не хватает быстрой работы с мячом. Когда ты принимаешь мяч, то должен уже знать, что с ним будешь делать, потому что за секунду у тебя уже соперник за спиной. Им не хватает опыта и скорости работы с мячом. Потом другая сторона, когда интенсивность игры высокая, там уже потом 60 минут выдержать - уже хорошо, а потом все идет на спад, качество игры с мячом. Это и показал сегодня второй тайм.

- Если подробнее говорить об игре молодых, Окишор сегодня мог забивать. Если бы он забил в дальнюю девятку, могла по-другому игра сложиться?

- Я думаю, уже нет, потому что сильные команды при счете 1:0 ведут свою игру. Виктор Окишор имел свой хороший шанс, но он еще молодой парень, которому нужно добавлять массы. Ему с Денисовым было очень сложно. Но я ожидал большего от других игроков, которые были на поле сегодня. Нет вопросов к Окишору или Смелову. Для них это были первые игры, тяжелые и сложные. Ты не можешь ожидать, что эти молодые игроки будут играть прим в команде, наоборот, они будут бегать и учиться у старших игроков.

- Тройная замена после перерыва - это была изначально запланированная история, или вы так реагировали на неудачный первый тайм?

- Из запланированных хотел поменять Милана с Лепским. Потом была ситуация, что Лепский получил желтую карточку. Наши фланги поменял, потому что в футбол так не играют.

- Показалось, что Чавес немного тяжеловат сегодня. Насколько это соответствует действительности?

- Он еще не готов на 90 минут, но он все мячи, которые были на ноге, сыграл так, как надо. Фомин тоже старался бегать. В первом тайме нам не хватало фланговой игры. Тюкавин как бы остался сам впереди. Чавес нормально и хорошо сыграл.

- Если отбросить результат и невразумительную игру, что положительное можно извлечь из этого матча?

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- Положительного ничего нет. Игроки побегали и поработали физически, но в футбол не поиграли, не показали качества. Это то, что меня волнует, но актуальная ситуация какая есть.