Станкович: «Мои ребята провели феноменальный матч»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал крупную победу своей команды над «Динамо».

Встреча первого тура группового этапа Кубка России завершилась со счетом 3:0 в пользу «красно-белых».

«Благодарю своих ребят. Они провели сегодня феноменальный матч. Давайте не забывать, что это было дерби против команды, которая в минувшем сезоне до последнего тура боролась за чемпионство», — заявил Станкович на пресс-конференции.

Тренер отметил, что сегодня «Спартак» смог реализовать все то, что планировалось.

В понедельник, 5 августа, подопечные Станковича встретятся дома с «Крыльями Советов» в рамках третьего тура РПЛ. Начало поединка запланировано на 20:00 по мск.