Медина высказался о крупной победе над «Динамо»

Хесус Медина, форвард «красно-белых», дал свой комментарий после крупной победы над «Динамо» в Кубке России.

Напомним, встреча прошла в среду и завершилась победой команды Деяна Станковича со счётом 3:0. Медина начал матч с первых минут и реализовал удар с пенальти.

- Конечно, сначала матч был непростой, потому что «Динамо» - сложный соперник. Но потом нам удалось забить гол и у нас были возможности, которые мы не реализовали. В дальнейшем будет стараться использовать все возможности, - передаёт слова легионера «Спартака» «Чемпионат».

Следующим соперником «Спартака» станут «Крылья Советов», встреча пройдёт в рамках 3-го тура РПЛ 5-го августа, старт запланирован на 20:00 по столичному времени.